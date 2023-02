Il liquorificio Morelli di Palaia nell’olimpo di Forbes

PALAIA

La rivista Forbes ha selezionato il liquorificio Morelli di Palaia tra le cento eccellenze italiane. Un risultato di pregio per l’azienda sempre più proiettata verso mercati internazionali. Quella del liquorificio Morelli è una storia ultracentenaria. Tutto è iniziato da Lionello Morelli che, a inizio ‘900 nel piccolo paese ForcolI, iniziò a produrre distillati e liquori a base di erbe aromatiche: era nata l’azienda italiana che ancora porta il suo cognome, azienda che è diventata oggi un brand di primo piano del Made in Italy. Negli anni successivi, grazie alla qualità dei prodotti, il liquorificio si è ampliato ed è diventata noto in tutta Italia. La famiglia Morelli si è specializzata nella produzione di liquori ottenuti da antiche ricette toscane, grazie ai sapienti dosaggi di erbe aromatiche ed officinali infuse in alcole di ottima qualità, che hanno ottenuto immediatamente i favori della clientela dell’epoca e di oggi. L’azienda nel 2023 è gestita dalla quarta generazione della famiglia Morelli, Luca, Marco e Paolo, che hanno saputo coniugare esperienza ed innovazione. "Il Liquorificio Morelli è nella classifica delle migliori 100 aziende italiane secondo Forbes – dichiara il sindaco Marco Gherardini - un plauso a questa eccellenza che ci rende orgogliosi, non solo per la provenienza, ma anche per la qualità. I prodottisono 100% made in Tuscany, con l’utilizzo di gran parte delle materie prime a km zero".