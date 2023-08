Il liceo ancora a corto di spazi Ma la scuola è in forte crescita Si tratta per l’immobile a fianco

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Il liceo Marconi che cresce. Ma gli spazi non seguono il trend. La scuola, ad una manciata di giorni dall’inizio delle lezioni, si torva ad affrontare i problemi che ha lasciato nel giugno scorso, anche se sarà al centro di alcune opere importanti sugli impianti. Siamo a La Scala, in via Terento, dove il liceo Marconi ha traslocato alcuni anni fa dopo che la sede provvisoria all’Interporto mostrò problematiche strutturali incompatibili con l’attività scolastica. E, all’Interporto, lo ricordiamo, il liceo aveva traslocato dopo che alla fine della prima decade degli anni Duemila era stato dichiarato pericolsante il vecchio Marconi alle porte del centro storico della città. Intanto si parla da anni di un sogno nel cassetto: costruire la nuova scuola. Una sola cosa è certa: che se mai nascerà, andrà a Ponte a Egola, nell’area ex Agip. Ma per il nomento non c’è neppure il progetto, tantomeno i soldi.

Ma torniamo all’oggi. A La Scala. E’ il sindaco Simone Giglioli a fare un annuncio: "Sono in corso contatti con la proprietà dell’immobile a fianco, che è la stessa, peraltro, per acquisire i locali che negi anni hanno ospitato il Consorzio di Bonifica Valdera ed alcuni uffici dell’allora Carismi – spiega il primo cittadino –. Così facendo il Marconi avrebbe la disponibilità di spazi per laboratori, altre attività e anche nuove aule all’occorrenza". "Questa scuola è un fiore all’occhiuello del nostro territorio – aggiunge Giglioli –. E’ in forte cresccita e ci rendiamo conto che ha bisogno di maggiori aule. Comune e provincia si stanno dando da fare. La situazione potrebbe sbloccarsi a breve". Una scuola in crescita. Ma anche molto sfortunata visto che passa di trasloco in trasloco e non ha una casa sua, nonostante tra prima sede provvisoria ed affiti, siano stati spesi milioni. Per ora, e ancora per anni, il futuro del Marconi è a la Scala. Mentre quella che è stata la sua sede per decenni, a San Miniato, è un monumento al degrado, ormai in balia dell’usura del tempo e dei vandalismi: anche le vetrate sono tutte sfondate, qualcuna forse dal mantempo; molte dalle sassate. Nel futuro di qulla struttura c’è scritto che diventerà un immobile per dare al Cattaneo palestra e lavoratori. Ma ancora deve essere demolita. Ci vorranno anni.