Il liceo a corto di aule: "Situazione drammatica"

Il Marconi cresce. Le aule mancano. Anche quelle promesse. L’annosa questione della mancanza di spazi al liceo è stata al centro dell’assemblea sindacale di tutto il personale. Il problema delle aule in cui accogliere i nuovi studenti e, nel lungo periodo, di una sede stabile, è una controversia spinosa e di lunga durata che affligge il Marconi. "Ne è la prova il dato che in quest’anno scolastico l’istituto si è trovato costretto ad implementare la rotazione di due classi, per garantire il diritto alla frequenza – spiega una nota –. Questa estrema soluzione ha però solo tamponato la situazione attuale. Si tratta di un provvedimento di “emergenza” che ha però degli evidenti limiti". Il problema di nuove aule è diventato improrogabile, alla luce delle 168 nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico a fronte dell’uscita di 120 studenti.

"Anche quest’anno prosegue il trend di crescita che ormai da tempo testimonia il riconoscimento da parte dell’utenza all’offerta formativa d’istituto – dicono gli insegnanti –. Negli anni sono state prospettate dalla Provincia diverse soluzioni. La più realistica, presentata negli ultimi due anni, prevedeva la concessione in locazione di una parte dell’edificio adiacente la sede dell’istituto scolastico per ospitarvi cinque nuove classi e ovviare al problema".

Più volte la consegna di questi spazi, già ritenuti idonei dopo i necessari controlli, sembrava imminente, ma ad ora tutte le promesse sono state disattese a causa di continui rinvii. "E’ dunque chiaro, soprattutto a fronte delle nuove iscrizioni, che la situazione non è più realisticamente sostenibile senza un intervento tempestivo – l’appello dei docenti –. Il liceo Marconi, con la sua offerta formativa e i suoi quattro indirizzi di studio, contribuisce da sempre all’arricchimento culturale e formativo del territorio. Si chiede dunque a gran voce che vengano finalmente date garanzie e presi gli opportuni provvedimenti, nel minor tempo possibile. E’ necessario porre fine a questa situazione che crea disagio a tutta la popolazione scolastica e mette in discussione il diritto allo studio, costituzionalmente garantito". Dall’assemblea è emersa la volontà del personale, di impegnarsi con tutti i mezzi necessari per richiamare un intervento immediato delle istituzioni".

Carlo Baroni