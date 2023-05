Il Let’s Festival pesca da Sanremo Gianmaria all’Orto di San Matteo

CASTELFRANCO

Emma Nolde e gIAMMARIA al Let’s Festival di Castelfranco che ritorna con la quarta edizione. La manifestazione, in rapida crescita e sempre più apprezzata da artisti e spettatori, andrà in scena il 21-22 luglio a Castelfranco, ma sin da ora siamo in grado di darvi tutte le anticipazioni della manifestazione che avrà luogo nella sua cornice più naturale, l’Orto di San Matteo. La sua formula collaudata che coniuga musica live, street food, drink e un’area dedicata alle arti figurative oltre che alla rappresentanza di altre realtà associative del territorio, anche quest’anno sarà impreziosita dalla collaborazione con Musicastrada. Emma Nolde venerdì 21 e gIANMARIA, nella sua unica data toscana, sabato 22. Questi sono i primi nomi annunciati nella line up di quest’anno e si esibiranno sul palco. Le prevendite sono già disponibili: è possibile acquistare sia l’abbonamento per l’intero festival che i biglietti per le singole giornate al link https:link.dice.fmletsfestival2023.

Emma Nolde nasce a Santa Croce nel 2000. Il suo disco d’esordio si chiama "Toccaterra" ed è uscito il 4 settembre 2020 per WoodwormPolydor. È stato acclamato dalla critica come un esordio veramente sorprendente e importante. "Emma – dicono gli organizzatori di Let’s Festival – è senza ombra di dubbio una delle voci del futuro della musica italiana. Toccaterra è arrivato finalista al premio Tenco nella sezione Opera Prima. Il 2020 ha visto Emma impegnata in un lunghissimo tour.

gIANMARIA è un cantautore vicentino rivelazione dell’edizione 2021 di X Factor, si è distinto nel programma emozionando i giudici con gli inediti "I suicidi" e "Senza Saliva", entrambi contenuti in "Fallirò", suo debutto uscito per EpicSony Music lo scorso anno. Dopo essersi guadagnato un posto tra i big di Sanremo 2023 vincendo la categoria giovani con il "La Città Che Odi", gIANMARIA ha partecipato alla 72ª edizione del festival della canzone "Mostro" (certificato disco d’oro) pubblicando l’omonimo album il 3 febbraio 2023. "Secondo album in studio, ’Mostro’ è un disco pop con testi che vanno a pescare nelle due anime di gIANMARIA: folle e indecifrabile e sensibile ed empatica", spiegano gli organizzatori di Let’s Festival.