Il Let’s festival degli Assediati All’Orto prima di Sanremo Dai Colla Zio a Gianmaria

CASTELFRANCO

Un gruppo di trentenni con la passione per la musica e un sogno che si avvera: far diventare il Let’s Festival di Castelfranco un incubatore dei nuovi fenomeni della musica. Loro sono gli Ass.Ediati (dal nome dell’associazione che hanno fondato nel 2018). In appena cinque anni (nonostante il Covid) sono riusciti a portare sul palco dell’Orto di San Matteo nel 2021 i Colla Zio (che hanno partecipato a Sanremo 2023) e quest’anno Gianmaria, vincitore del Sanremo Giovani e tra i big sul palco del Festival condotto da Amadeus, che canterà sabato (22 luglio, unica tappa in Toscana)), mentre il giorno prima sarà la volta di Emma Nolde, giovane cantautrice di Empoli già nota al grande pubblico. Dallo scorso anno gli Ass.Ediati hanno deciso di far pagare l’ingresso ai concerti del Let’s Festival perché in questo modo l’evento acquisisce una maggiore importanza. "Come si paga i concerti in ogni altra parte d’Italia e non solo – dicono – è giusto che anche qui a Castelfranco ci sia il biglietto di ingresso".

La manifestazione – con il patrocinio e il sostegno del Comune di Castelfranco – si svolgerà nel grande spazio verde Orto di San Matteo a ridosso del centro e coniuga musica live, street food, drink e un’area dedicata alle arti figurative. Venerdì 21 luglio si esibiranno Emma Nolde e prima di lei si alterneranno palco Tripolare, Candra e Fogg. Sabato, prima di Gianmaria, saliranno sul palco dell’Orto di San Matteo Ginevra, Cicco Sanchez e Giovapiùgiova. Le serate iniziano alle 18 e terminano a mezzanotte.

"Il Let’s Festival è diventato un punto di riferimento per ragazze e ragazzi del territorio e non solo – il commento del sindaco Gabriele Toti e dell’assessora alla cultura Chiara Bonciolini – Con il Let’s Monday dimostra la presenza attiva di una nuova generazione che ha bisogno di spazi di condivisione e aggregazione". "Aggregazione giovanile e portare Castelfranco al centro della cultura musicale e artisticva", le parole degli Ass.Ediati Francesco Altini, Davide Banchini, Gabriele Cavallini e Filippo Romiti. Prevendita su Dire.

g.n.