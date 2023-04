"Il keu va rimmosso in tempi rapidi"

"Il sindaco si attivi, quale responsabile della salute pubblica, senza ulteriori indugi per la rimozione definitiva del Keu dalla traccia dove è stato

impiegato, essendo ora documentato scientificamente come e quanto la sua ulteriore permanenza

in ambiente possa impattare in maniera veramente importante sulla salute". Lo chiede con un’interrogazione il gruppo Orizzonte Comune dopo la pubblicazione dei primi risultati dello studio sul comportamento del Keu – al centro di un’indagine della procura di Firenze – in ambiente. Studio – ancora non alle conclusioni finali – prodotto dai dipartimenti dell’Università di Pisa, con Cnr e altri prestigiosi istituti italiani e stranieri. Il keu individuato in 13 siti in Toscana è stato trovato anche a Crespina. "L’impiego del Keu nel nostro territorio comunale – ricorda il gruppo guidato da Sergio Toncelli – riguarda il riempimento della traccia di acquedotto in alta pressione Ceppaiano Siberia".