Il keu, l’inchiesta e le bonifiche "Avvelenati dal profitto" Il punto sulle terre pericolose

Il keu, il rebus delle bonifiche, l’inchiesta sulle terre avvelenate finite a tonnellate, secondo gli inquirenti, in mezza Toscana. Di questo si parlerà in un incontro pubblico il 29 agosto – intitolato "Keu: avvelenati dal profitto" – organizzato al circolo Arci "Il Botteghino" di La Rotta, a più di due anni dal blitz della procura di Firenze con arresti e sequestri.

Era l’aprile del 2021 quando fu scoperchiato l’enorme vaso di Pandora chiamato Keu, l’operazione della magistratura che punta a far luce sulle infiltrazioni della ’ndrangheta in Toscana, sugli appetiti illeciti negli appalti, ma anche e soprattutto sullo sversamento di tonnellate di terre ritenute avvelenate anche a Pisa e in Valdera come nell’empolese. A fare il punto saranno Ciccio Auletta, consigliere comunale di Pisa di Diritti in Comune (Una Città in Comune e Unione Popolare), Donatella Salcioli di Legambiente Valdera, l’avvocato Luca Scarselli dell’Unione Inquilini del Valdarno Inferiore e Marco Pagli, dell’Assemblea Permanente No Keu di Empoli. Coordinerà il dibattito Andru Gabriel Budacu Ferrari, presidente del consiglio degli studenti dell’Università di Pisa ed esponente di "Sinistra Per…". Oltre ad i partecipanti, hanno aderito all’evento il Comitato No Valdera Avvelenata, Arci Valdera e Associazione "La Rossa" di Lari. Inizio alle 21,30.

Sul fronte giudiziario la Procura, nel novembre scorso, ha notificato la chiusura delle indagini a 6 aziende e 25 indagati tra politici, dirigenti pubblici e imprenditori, con le accuse che vanno, a vario titolo, dall’associazione a delinquere finalizzata a traffico illecito di rifiuti e inquinamento ambientale, oltre che indebita erogazione di fondi pubblici e corruzione in materia elettorale.

Carlo Baroni