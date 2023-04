Il Keu e la bonifica del sito "Dobbiamo aspettare il Tar ma qualcuno dovrà toglierlo"

di Carlo Baroni

"Noi, il Keu non ce lo vogliamo e alla fine qualcuno dovrà toglierlo", dice Thomas D’Addona, il sindaco di Crespina Lorenzana. Infatti le "terre avvelenate", portate alla luce dall’inchiesta della procura antimafia di Firenze, sono finite nel riempimento di un chilometro e mezzo di cantiere nella lavorazione di interramento di una tubazione dell’acquedotto. D’Addona, più di un anno fa, decise con un’ordinanza di disporne la rimozione e la successiva bonifica del sito. "Acque Spa ha impugnato l’ordinanza e spetta al Tar decidere, stiamo aspettando – sottolinea il primo cittadino –. Il lavoro fu fatto da una ditta che aveva l’appalto dei lavori".

Comune e Acque sono totalmente estranei alla vicenda. Ancor prima dell’esecuzione dei campionamenti disposti dalla Procura, il gestore idrico aveva proceduto autonomamente all’effettuazione di campionature i cui esiti hanno confermato la presenza di materiali inquinanti tipici del Keu (cromo). "Dobbiamo attendere la decisione del giudice e alla fine, ribadisco, qualcuno dovrà togliere il keu e bonificare l’area – precisa D’Addona –. Ci consola il fatto, che i carotaggi effettuati da Arpat e le analizzi di caratterizzazione, ci hanno confermato che non ci sono rischi immediati, nello specifico, e che quest’urgenza assoluta di procedere non c’è. Non cambia alcunché, in sostanza, se si deve aspettare ancora qualche mese. Ma è chiaro che non può e non deve restare così per sempre".

"Dal Tar, appena si pronuncerà – conclude il sindaco – sapremo se Acque deve ottemperare all’ordinanza, oppure ci sarà detto a chi dobbiamo fare l’ordinanza. Tuttavia la Regione stessa, sulla questione Keu e bonifiche, deve fare delle scelte chiare e risolutive". Nel Comune di Crespina Lorenzana, lo ricordiamo, il Keu – al centro di un’inchiesta per traffico illecito di rifiuti e corruzione – è emerso in un cantiere che Acque Spa, aveva dato in appalto lungo la strada comunale che va da Ceppaiano ai Gioielli per la sostituzione di una condotta idrica.