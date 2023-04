Il Keu e il cromo6 "Avanti con altre analisi Indaghiamo tutti i siti"

di Carlo Baroni

PONTEDERA

"ll livello di umidità sembra avere un impatto elevato". Il keu "subisce trasformazioni con produzione di cromo esavalente nella sua struttura". Parole uscite relazione tecnica che riporta le attività svolte dal gruppo di lavoro dell’università di Pisa costituito nell’ambito della convenzione per la caratterizzazione del Keu e lo studio dei processi di rilascio di inquinanti con particolare riferimento a cromo esavalente, che hanno avuto un effetto dirompente. Sono appunto, i primi risultati, perché il lavoro prosegue e saranno necessarie ulteriori analisi per la valutazione definitiva. "Una drammatica notizia che conferma le nostre conclusioni inserite nella relazione della commissione di inchiesta e che dovrà essere vagliata attentamente, in attesa di ulteriori approfondimenti che verranno fatti nei prossimi mesi – è l’attacco di Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega davanti ai primi risultati scientifici sul Keu – . Se da un lato l’inchiesta della procura ha evidenziato come le mafie in Toscana siano molte attive in merito alla gestione dei rifiuti, dall’altro lato, con lo studio dell’Università, emerge con chiarezza come la illecita gestione e smaltimento del Keu rappresenti un concreto pericolo per la salute dei toscani".

"Con lo studio, è stata accertata la pericolosità del Keu, ma ciò che mi sento in dovere di affermare è che ancora oggi non sappiamo dove siano state “sotterrate” alcune tonnellate di questo rifiuto speciale – prosegue Meini –. E’, ovviamente, fondamentale l’attività posta in essere dall’ateneo pisano, per verificare i potenziali pericoli per la salute di chi risiede nelle zone in cui è stato illecitamente sotterrato il Keu – aggiunge Meini –, ma è doveroso che tali approfondimenti proseguano, come previsto, per tutto il tempo necessario anche al fine di scoprire i siti inquinanti ma non ancora individuati". Ciccio Auletta (candidato sindaco a Pisa di Diritti in Comune), dice riguardo i primi dati emersi: "anche se preliminari, sono chiari e non si prestano a interpretazioni. Questi risultati riaprono la discussione sugli interventi da attuare a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, vista l’estensione delle aree da mettere in immediatamente in sicurezza e da bonificare".

Resta, appunto, sul tavolo il tema complesso e spinoso delle bonifiche e dei costi. "E’ inammissibile che i Comuni – conclude Auletta – siano lasciati a se stessi, a partire dalla questione delle risorse e del supporto tecnico-scientifico nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di bonifica complessi e onerosi. Non è assolutamente giustificabile che a pagare le bonifiche siano, in definitiva, i cittadini e le cittadine attraverso soldi pubblici".