Il grande sole accende le colline Maxi concerto, esperimento riuscito

Un esperimento riuscito. Il giorno dopo l’unica tappa italiana del Corona Sunsets Festival al Teatro di Silenzio di Lajatico è tempo di bilanci. Un evento che esula dal solito utilizzo di quello spazio diventato palcoscenico naturale grazie all’intuizione, ormai 18 anni fa, dell’architetto Alberto Bartalini e di Andrea Bocelli. Un altro piccolo esperimento c’era stato nel 2017 con il concerto del Sole, una giornata dedicata alla riscoperta delle tradizioni agricole, con balli, spettacoli, cibo e la musica di Goran Bregovic. E poi sempre nel 2017 il palco del Teatro del Silenzio ospitò "Zerovskij, solo per amore", lo spettacolo portato in scena da Renato Zero. Entrambi gli esperimenti del passato, però, avevano visto, anche solo come ospite, l’intervento del padrone di casa Andrea Bocelli. Con il Corona Sunsets Festival invece è stato diverso. Un evento internazionale, una rassegna con un programma di tappe in tutto il mondo ha scelto quello specifico paesaggio tra le colline, quel palcoscenico per poter permettere a 7.500 persone di ammira un tramonto meraviglioso immersi nell’oro dei campi di grano. Un pubblico principalmente di giovani e giovanissimi proveniente da tutta Italia e oltre ha varcato le transenne di ingresso già dal primo pomeriggio di sabato per non perdersi neanche un istante della festa organizzata dal brand di birre. Un villaggio attento al rispetto per l’ambiente in cui la plastica è stata totalmente bandita, una tribù che non ha rinunciato ai propri rituali, che hanno previsto anche un trucco e un parrucco adeguato all’evento. Un popolo che ha inondato i social di storie e foto approfittando della cornice regalata dal paesaggio e dalle grandi altalene che permettevano quasi di avvicinarsi al verde oro delle colline.

Il grande sole, protagonista della kermesse, copriva la scultura che quest’anno è stata installata al centro del palco: le potenti ali di farfalla di Mariposa de la Vida l’opera creata appositamente quale scenografia per la 18esima edizione del Teatro del Silenzio dall’artista uruguayano Pablo Atchugarry. Tra pochi giorni, giovedì 27 luglio, la scena sarà di Andrea Bocelli e dei suoi ospiti tra cui Emma Marrone e Giovanni Caccamo, una data andata presto sold out. Rimangono ancora dei biglietti disponibili per la seconda serata, quella in programma il 29 luglio.