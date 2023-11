Il grande assalto al tartufo 2023. Sul podio la pepita di 366 grammi

Chiusura col botto. Citta sold out per il tartufo e applausi all’atto finale. Quello delle premiazioni. A vincere il Tartufo d’oro – premio di Fondazione San Miniato Promozione – per la pepita più grande trovata a San Miniato è stata Angelica Nardi. Allevatricedi cani lagotti, questa settimana Angelica ha trovato a Balconevisi un tartufo da 366 grammi, che le è valso il primo posto. il premio "Stagnazza" dell’Associazione Tartufai è andato a Dino Masini, tartufaio 92enne di Staffoli; inoltre l’associazione ha voluto consegnare una pergamena celebrativa alla caparbietà a Walter Mugnaini, che nonostante la disabilità riesce a coltivare la passione del fare tartufi col suo cane.

Nella stessa giornata Fondazione San Miniato Promozione ha premiato anche a Giorgio Morelli, 94enne tartufaio, ex presidente dell’Associazione Tartufai dal 1985 al 2000. Alla cerimonia di chiusura hanno preso parte le autorità locali e regionali: "Abbiamo fatto un lavoro enorme – ha spiegato il presidente Marzio Gabbanini – che speriamo sia stato apprezzato dalle migliaia di visitatori. La mostra è una macchina complessa che gira attorno al tartufo ma che vuole valorizzare anche una città d’arte, di cultura e di paesaggio, sempre con attenzione alla sostenibilità ambientale". Soddisfazione anche da parte del sindaco Giglioli: "Bella edizione, baciata da sole. Nei primi due weekend abbiamo avuto 40mila presenze, quindi credo che supereremo le 60mila dello scorso anno. Grazie a San Miniato Promozione e a tutti quelli che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento". I complimenti sono arrivati anche dal presidente di Regione Eugenio Giani: "I tre fine settimana sono un esempio per la Toscana anche per tutto il corollario di eventi che ruotano attorno al tartufo bianco, di cui San Miniato è capitale regionale".

C. B.