Il gran debutto del tartufo. Primo week-end, successo

Buona la prima. E’ stato un week end d’avvio della mostra mercato nazionale del tartufo bianco dove tutto è filato secondo copione: ottima affluenza di visitatori, stand al lavoro a pieno regime, pubblico alle tante iniziative culturali che fanno da scenografia alla citta dei sapori, e – a dispetto anche delle più grige previsioni – belle pepite sul trono di piazza Duomo. Non sarà un’annata di grande abbondanza, la qualità è alta e per il momento, la forbice di prezzo resta a livelli interessanti. Con il debutto in fiera il diamante della tavola ha avuto un ritocchino anche al prezzo: ma si va comunque dai 2000-2500 euro al chilo fino al 4mila per i pezzi più belli, quelli oltre cento grammi. Che non sono molti. Ma ci sono.

A tutto il resto c’ha pensato San Miniato, imbandita come da tradizione, con decine di punti vendita spuntati come funghi anche in quelli che, durante l’anno, sono solitamente funghi sfitti. Applausi ed emozioni per i nuovi ambasciatori del tartufo. Altri due se ne sono aggiunti alle quelli nominati sabato. Ora il tartufo bianco di San Miniato può contare su due nuovi ambasciatori decisamente prestigiosi: il campione del mondo 1982 Alessandro “Spillo” Altobelli e l’allenatore dell’under 20 Alberto Bollini (e campione d’Europa con l’under 19) sono stati insigniti dal presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e dal sindaco Simone Giglioli di questo titolo onorifico che impegna a promuovere il valore della pepita bianca sanminiatese nel mondo. Altobelli – originario di Sonnino, città gemellata con San Miniato – ha ovviamente ricordato la sua più grande impresa, il Mundial 1982: "Cosa avrei potuto sognare di più che giocare una finale del mondiale, segnare e vincere? Eppure io sono partito da un paese dove non c’era nemmeno il campo da calcio e sono diventato campione del mondo, per cui dico a tutti e soprattutto ai giovani di credere nei propri sogni e metterci tutta la volontà per realizzarli".

Bollini, invece, in estate si è laureato campione europeo con l’under 19 a Malta: “Ho la fortuna di aver trasformato la mia passione in un lavoro e per questo posso reputarmi un privilegiato. Alla cerimonia a Casa Tartufo ha partecipato anche Renzo Ulivieri, sanminiatese e presidente dell’Asso Allenatori. Ora occhi puntati sul prossimo fine settimana. Anche tartufo, delizie e spettacolo.