Il giorno dell’ultimo saluto. L’addio al musicista Lanini: la città abbraccia il maestro

Pontedera, 11 marzo 2023 – Oggi alle 14.30 in Duomo ci saranno centinaia di persone per l’ultimo saluto al maestro di musica Andrea Lanini, scomparso all’età di 50 anni mercoledì scorso in un incidente stradale sulla provinciale Vicarese, nel comune di San Giuliano Terme.

L’Accademia Musica Pontedera di cui è stato docente e vera colonna portante, ha organizzato una serie di brani da suonare insieme alla Filarmonica Volere è Potere, durante ed al termine della funzione.

Alla fine della celebrazione si esibirà la soprano Maria Cioppi che all’interno del Duomo canterà l’Ave Maria di Gounod. All’uscita dalla chiesa la salma verrà salutata con Hey Jude dei Beatles, il suo brano preferito, e qui ci sarà anche il coinvolgimento dei suoi allievi di batteria e chitarra.

Sarà la musica, come è giusto che sia, a salutare il maestro Lanini. E poi ci saranno gli amici e compagni del Vespa Club Pontedera, di cui faceva parte, che lo accompagneranno in sella alla propria Vespa nel suo ultimo viaggio. Ma saranno tantissime le persone presenti oggi in Duomo, dagli amici di sempre ai conoscenti, agli insegnati e allievi delle altre accademie e scuole di musica dove lavorava, oltre ai colleghi giornalisti e a tutte le persone conosciute grazie alla sua passione della scrittura.

Sui social network il fratello di Andrea, il maestro Alessandro Lanini, ha voluto condividere un messaggio di ringraziamento alle tantissime persone che in questi giorni sono state vicine alla famiglia e agli amici. "Carissimi, vi ringraziamo per la sincera vicinanza che ci state esprimendo, uso Facebook perché purtroppo non riusciamo a rispondere a tutti i messaggi. Grazie di cuore a tutti".

Luca Bongianni