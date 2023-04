Il gioco degli scacchi Corso gratuito

Cenni di storia, tattiche, strategie, curiosità. Racconti di partite celebri, organizzazione di gioco e le nuove frontiere delle piattaforme on line. E tanto altro ancora. La passione per gli scacchi non conosce stop ma, anzi, trova sempre più seguaci anche tra i giovani. E sul territorio ha sede una realtà importante e vitale come l’associazione sportiva dilettantistica Valdera Scacchi che, in una iniziativa condivisa con la Biblioteca Giovanni Gronchi e patrocinata dal Comune di Pontedera, per sei sabati, a partire da metà aprile e fino a maggio, darà vita ad altrettanti incontri per introdurre al gioco.

La sede sarà proprio la biblioteca comunale e le sei lezioni sono gratuite. Per inscrizioni: 392.0311008.