Il giallo dopo l’incidente Scappa dall’ospedale sale su una scala e muore

Nel pomeriggio di martedì aveva avuto un incidente a San Miniato, in via Castelfiorentino. L’aveva soccorso Pegaso e l’aveva trasportato a Careggi. Ieri mattina è stato trovato morto a Firenze, ai piedi di una scala antincendio. Si tratta del 52enne di Fucecchio, Marcello Gilardi. Ieri mattina, appunto, è stato trovato cadavere dagli inservienti della facoltà di matematica in viale Morgagni. Sul posto è arrivata subito la polizia anche con la Scientifica. L’uomo – di origini milanesi – nel pomeriggio del giorno precedente era stato trasportato al pronto soccorso in seguito al sinistro stradale e da lì, dopo alcune ore, mentre i sanitari stavano ancora valutando le sue condizioni, si sarebbe per sua volontà allontanato fino ad arrivare al dipartimento di matematica. Gilardi sarebbe caduto dalle scale, probabilmente nella notte, anche se il ritrovamento è avvenuto appunto di mattina: a scoprirlo è stata una dipendente, prima di iniziare il turno di lavoro. Sul posto per un sopralluogo è arrivato anche il magistrato di turno. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire gli spostamenti dell’uomo. Forse le immagini di una telecamera di sicurezza, acquisite dalla polizia potranno far luce sugli ultimi attimi in vita del 52enne. Resta da capire come e perché, Gilardi abbia lasciato l’ospedale dove era arrivato in condizioni anche abbastanza serie dopo l’ incidente, verso l’ora di pranzo in località Calenzano.

Alla guida della sua Citroen elettrica, che viaggiava in direzione dell’abitato di Ponte a Elsa, aveva “deragliato“: dopo alcuni metri percorsi a cavallo tra l’asfalto e un fossato che costeggia la strada, era finito contro un tirante di un palo della linea telefonica. L’auto non si era ribaltata, e il conducente era stato estratto dall’abitacolo con l’ausilio dei vigili del fuoco di Castelfranco. L’incidente era statto rilevato dalla polizia municipale della città.

Da qui il volo a Careggi. Tuttavia le sue condizioni, nonostante un trauma cranico, non sembravano destare particolare preoccupazione. Si stava insomma valutando, pare, la possibilità di una dimissione quando il 52enne, in orario serale, si è dileguato dall’ospedale. Forse era confuso. Da lì è andato al primo edificio di fronte a Careggi, ed ha raggiunto la scala antincendio. Il mistero comincia su quelle scale. Le indagini sono in corso.

Carlo Baroni