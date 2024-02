Il Gal pronto all’azione: "Fondi sui nostri territori"

Il Gal Terre Etrusche inizia il suo cammino che nei giorni scorsi ha visto la riunione dell’assemblea dopo la costituzione del 3 ottobre scorso. In questo periodo l’organismo, composto da 23 Comuni, si è dato una base strutturale e nella riunione sono stati discussi e approvati all’unanimità tre importanti punti all’ordine del giorno: l’aggiornamento del piano finanziario, il regolamento delle quote consortili e il bilancio preventivo. Dopo gli interventi introduttivi del sindaco Giamila Carli in qualità di presidente e del direttore Stefano Berti, i quali hanno fatto il punto della situazione e delineato le prospettive di lavoro, sono stati illustrati i tratti salienti del bilancio preventivo. La parola è quindi passata ai rappresentanti dei Comuni e dei soggetti associati. Alessandro Giari, sindaco di Castellina Marittima – si apprende – ha posto l’accento sulla necessità d’intercettare finanziamenti di provenienza esterna rispetto alle amministrazioni comunali. Tesi condivisa da Giamila Carli, la quale ha osservato che, trascorso il primo periodo di strutturazione, è indispensabile adoperarsi perché giungano fondi esterni da reinvestire sui territori". La sfida, infatti, è l’impegno di tutti a gestire insieme i complessi aspetti tecnici dei bandi europei a cui difficilmente i Comuni riescono ad accedere singolarmente.

Oltre alla gestione dei fondi europei, la novità del nuovo Gal dovrebbe essere l’attività di agenzia di sviluppo a sostegno di tutti i Comuni.Quindi è stata la volta del vicepresidente, Roberto Pepi, che ha insistito sulla necessità di un raccordo con i distretti rurali. Invito subito raccolto da Stefano Berti, il quale si è detto d’accordo: "Le politiche territoriali integrate sono essenziali", ha detto prima di ribadire l’importanza del rapporto con i distretti rurali, tre dei quali sono rappresentati nel consiglio di amministrazione del Gal. Dopo gli interventi di Vincenzo Argentieri del Polo Tecnologico di Cecina, di Ivan Mencacci presidente del Distretto rurale della Valdera e di Davide Yuri Bettini, presidente del Distretto della Val di Cecina e vicesindaco di Volterra, si è proceduto alla votazione. Prima di concludere la riunione il direttore Stefano Berti ha illustrato il cronoprogramma e i temi di lavoro, tra cui gli interventi sulle strade bianche, sulla difesa del patrimonio zootecnico, sulla trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

"Abbiamo approvato il bilancio preventivo e il piano finanziario – ha detto a margine dell’incontro Giamila Carli – Il Gal Terre Etrusche è entrato in piena operatività dopo essersi strutturato. Ci attende un grande lavoro che, assieme al consiglio di amministrazione, affronteremo con grande senso di responsabilità affinché possano essere intercettate al meglio risorse da reinvestire sui territori". L’area di intervento del Gal è vasta e conta una popolazione di oltre centomila abitanti. Si distinguono in esso: un’area insulare (Isola d’Elba e Capraia), un’area continentale livornese e una zona continentale pisana.