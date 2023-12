Il futuro dopo la terza media: due corsi

Dopo la terza media c’è un futuro. La Regione Toscana ha confermato i percorsi triennali dedicati a estetica e meccatronica delle autoriparazioni, i cui capifila sono rispettivamente le agenzie Forium e Formatica Scarl. Nei due percorsi, che vedranno il loro avvio a settembre 2024, ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o comunque con meno di 18 anni che hanno concluso la scuola secondaria inferiore negli anni precedenti. In poche parole, anche chi in questo momento sta studiando in un istituto superiore o ha abbandonato gli studi, se ancora minorenne, può rilanciarsi in questo percorso che fornisce una qualificariconosciuta in tutta Europa. Informazioni al numero allo 0571360069.