Il futuro della casa di riposo Pronto il piano di adeguamento Atteso il via libera della Regione

di Carlo Baroni

Resterà in carica fino al 30 settembre Paolo Profeti, il commissario nominato dal Comune di San Miniato il 29 marzo scorso per traghettare la casa di risposo "del Campana Guazzesi" di San Miniato fuori dai problemi finanziari e mettere in condizioni la struttura di guardare al futuro. In tre anni il Del Campana Guazzesi aveva accumulato un rosso di bilancio a seguito del quale l’intero Cda aveva rassegnato le dimissioni. Lo rende noto il sindaco Simone Giglioli

Sindaco, quale sono gli ulteriori adempimenti che sono richiesti al commissario?

"Il piano di adeguamento, che è il passaggio strategico per la definitiva messa in sicurezza della struttura è già pronto, deve esprimersi dal Regione Toscana. pensiamo che in tutto il mese di settembre arrivi il via libera. Il piano è stato integrato anche alcune modifiche richieste".

Di cosa si tratta?

"Alcuni dettagli tecnici. Anche positivi, come, ad esempio, il fatto che la Regione manterrà la quota sanitaria. Questo è un dato assolutamente importante"

Ci saranno ulteriori proroghe?

"Allo stato attuale non ci sono evidenze che questo sarà necessario. Poi vediamo".

A quel punto procederete con la nomina di un Cda?

"Sicuramente sì, l’ho già annunciato anche all’ultima assemblea pubblica promossa dal Comitato per la salvaguardia della casa di risposo con la cittadinanza".

Qual è lo stato di salute attuale della casa di risposo?

"La nostra è una struttura d’eccellenza, lo è da sempre. Non ha problemi ad avere utenza, ed anche negli ultimi tempi la Asl ha reso più veloce l’inserimento di nuovi utenti ogni volta che si liberano dei posti. A creare la situazione di difficoltà finanziarie sappiamo tutti che sono stati alcuni eventi del tutto straordinari. L’emergenza Covid e poi i successivi forti rincari hanno messo in ginocchio molte strutture come la nostra. Abbiamo detto fin da subito quali erano i problemi ed i rischi che poteva correre il Del Campana Guazzeri. Come amministrazione abbiamo propense monitorato la situazione ed al momento opportuno abbiamo preso i provvedimenti necessari: c’è un commissario che sta lavorando e sono arrivati i soldi per far quadrare i conti".