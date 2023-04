Il futuro del cinema visto dal... Montale

Il cinema del futuro visto dai giovani. Cinema inteso come contenuti dei film e delle pellicole, ma anche come strutture dove andarli a vedere e gustare questi contenuti.

"Cinemasarà" è il titolo del progetto che ha visto partecipare una delegazione di studenti e docenti del liceo linguistico e scienze umane Montale di Pontedera a una tre giorni organizzata dalla Cineteca nazionale di Milano per discutere sul futuro del cinema.

Le due classi coinvolte hanno partecipato a una serie di incontri tematici sul cinema e poi hanno scelto i propri delegati e i propri argomenti da portare su un tavolo nazionale.

"La nostra classe – spiega Sofia Carrai – ha portato a Milano l’idea per un cinema più inclusivo sia per quello che riguarda gli accessi che per quello che riguarda i contenuti".

Dal confronto con le delegazioni di scuole provenienti da tutta Italia nascerà un documento sul cinema del futuro che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

I partecipanti del liceo Montale al progetto "Cinemasarà" sono stati Sofia Carrai, Fatou Kebe Gueye, Clara Meani e Sandra Caputo accompagnati dai professori Noela Lotti e Andrea Pachetti. Ha coordinato l’iniziativa il professor Marco Mannucci.