Il fuoco divora il bosco Rogo a Poggio alla Farmia Minacciate alcune case

di Carlo Baroni

FAUGLIA

Quello di ieri è stato un pomeriggio all’insegna del fuoco in Valdera. Con le fiamme che hanno aggredito una importante fetta di bosco sulle colline. Segnatamente a Fauglia. Un incendio di proporzioni importanti – da quanto emerso – che ha richiesto azioni di contrasto su più fronti. Sia a protezione di alcune case che inizialmente erano minacciate, sia diretto sul fronte fiamma. Si tratta dell’incendio che è scoppiato nel pomeriggio nei boschi: il forte vento presente in zona – in alcune ore di elevata intensità –, in località Poggio alla Farnia, ha reso molto complicate le operazioni di spegnimento.

Il vento, infatti, ha spinto il fronte del fuoco anche verso alcune case che sono minacciate dalle fiamme: anche per questo ci sono stati momenti di paura e sono state messe in atto tutte le misure di protezione dell’abitato. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono state immediatamente inviate cinque squadre dei vigili del fuoco e tre elicotteri del servizio regionale in modo da operare su più livelli ed aggredire le fiamme evitando che si propagassero ulteriormente. Al lavoro ci sono state anche le squadre di volontari della protezione civile per dare supporto nella fase più complessa. Precisamente cinque squadre di volontari.

I vigili del fuoco si sono schierati, nella fase più vritica dell’intervento, anche a protezione delle abitazioni. Le colonne di fumo, visibili anche dalla superstrada e da varie località della zona, hanno attirato anche la curiosità di tante persone. Il sindaco Alberto Lenzi, in serata, per tenere aggiornati i cittadini sull’evolversi della situazione, ha diramato un messaggio sui social rassicurando la cittadinanza e invitando tutti a "non curiosare e lasciare piena libertà di movimento a chi è competente in materia". I curiosi che si fermano sulla rete viaria ad osservare l’incendio, oltre, magari correre qualche pericolo, possono diventare un intralcio a chi in quel momento sta operando sull’emergenza, Lo stesso primo cittadino, in serata, ha rassicurato anche per quanto riguarda le abitazioni e alla rete viaria vicina al rogo. Questi sono giorni di allerta per il pericolo incendi che, come nel caso di Poggio alla farnia, possono essere resi complicati dal meteo. Una criticità che riguarda il territorio come tutta l’Italia in queste ore. Quando il vento sena tregua soffia sulle fiamme diventa duro e difficile il lavoro dei vigili del fuoco e del personale della forestale prima di avere ragione sul fuoco che divampa e divora. Sul posto anche carabinieri , vigili urbani e volontari della croce Rossa a protezione della rete viaria e per eventuale assistenza. Il sindaco ringrazia i vigili del fuoco e tutte le forze dell’ordine per la tempestività dell’intervento che ha permesso di contenere l’incendio