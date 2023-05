Il fotovoltaico alla casa di riposo

Sono terminati i lavori di efficientamento energetico della casa di riposo "Meacci" di Santa croce. A darne notizia è il sondaco Giulia Deidda.

"L’intervento, il cui costo ammonta complessivamente a 90mila euro – spiega il primo cittadino – ha riguardato la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della struttura in modo da fornire energia elettrica che riuscirà a coprire oltre il 65% del fabbisogno elettrico annuale consentendo in questo modo rilevanti risparmi all’ente". "Andiamo avanti con gli interventi finalizzati a rendere il nostro Comune più efficiente dal punto di vista energetico – concluede Deidda –. E sono orgogliosa che la nostra casa di riposo sia da questo punto di vista un esempio non solo di elevati standard qualitativi dei servizi per i nostri ospiti, ma anche di attenzione alle tematiche ambientali".