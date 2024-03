Il Follonica strapazza il Cenaia e si prende la testa della classifica

CENAIA 1969

0

FOLLONICA-GAVORRANO

3

S.C. CENAIA 1969: Borghini, Rossi, Papini(44’st Silvestri), Scuderi, Degli Esposti, Becucci, Tognocchi(30’st Cocucci), Rustichelli, Campera(23’st Ursi), Fontana(35’st Bracci), Manfredi(40’st Macchia). All.Iacobelli.

FOLLONICA-GAVORRANO: Filippis, Pignat(37’st Modic), Dierna, D’Agata, Grifoni, Nardella(33’st Barettani), Mauro(28’st Ceccanti), Lo Sicco, Mencagli, Botrini, Regoli(14’st Pino). All. Masi.

Arbitro: Orlandi di Siracusa.

Marcatori: al 10’ pt Mauro, 25’ st Botrini, 37’st Mencagli.

Note: al 10’st espulso Becucci(C) per somma di ammonizioni.

Cenaia – Una sconfitta netta per il Cenaia che niente può contro un Follonica-Gavorrano venuto nel pisano per vincere. Gli ospiti, visto il pareggio tra Livorno e Pianese, vincendo si prendono anche la testa della classifica. Per il Cenaia il compito era difficile, considerata la formazione rimaneggiata con cui è scesa in campo. "Una sconfitta che ci poteva stare – dice il responsabile Ceccarini – ma nel primo tempo, fatta eccezione per il gol, la partita è stata molto equilibrata. La sconfitta è maturata dopo l’espulsione di un nostro giocatore all’inizio della ripresa. Una sconfitta senza recriminazioni ma con tanti juniores in panchina che, messi in campo, nonostante tanta buona volontà, certamente non potevano competere con questa corrazzata".

La cronaca al 10’ vede gli ospiti andare a segno a seguito di una azione di Regoli sulla destra che, superati due difensori del Cenaia, mette la palla al centro per Mauro che batte Borghini. Per il resto del primo tempo il Cenaia tiene bene il campo anche se non riesce a creare vere e proprie occasioni da gol. In avvio di ripresa l’espulsione di Becucci per doppia ammonizione rende tutto più difficile per i verdi-arancioni. L’equilibrio si rompe e i gol, al 25’ di Botrini, e al 37’ di Mencagli, forse viziato da fuorigioco non rilevato, danno la vittoria alla squadra ospite che festeggia il doppio obiettivo raggiunto.

Pietro Mattonai