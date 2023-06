Il festival Filo d’identità "Riflettere sulle diversità"

MONTOPOLI

Cinque giorni di eventi, incontri, riflessioni. Tre Comuni coinvolti: Montopoli, San Miniato e Pontedera. Scrittori di caratura nazionale. Tutti con un unico filo conduttore – Il "Filo d’identità-incontri, storie, corpi", questo il titolo del festival – che ha come obiettivo la divulgazione della cultura dell’accettazione dell’altro, della diversità di genere. Gli ideatori sono Stefano Colli – bolognese, in passato tra i protagonisti di Castrocaro e The Voice of Italy nel team di Gigi D’Alessio – e Kendra Fiumanò dell’associazione Pomo di Venere.

"Quando Kendra e Stefano ci hanno proposto questa iniziativa – ha detto la vicesindaca di Montopoli Linda Vanni in conferenza stampa – abbiamo accettato immediatamente perché ci era piaciuto il primo festival online e poi perché il tema dell’identità è spesso al centro delle iniziative che portiamo avanti". L’evento è supportato dalla rete Ready, Comune di Montopoli, sezioni soci Unicoop Valdarno e Valdera, caffè letterario Vivo, Pomo di Venere, Libreria Equilibri e patrocinata dal Comune di San Miniato. Il festival porterà sul territorio artisti, scrittori, autori e cantanti di fama nazionale: Gaja Cenciarelli e Maddalena Vaglio Tanet (11 luglio Arci la Catena), Nat Gildi e Luca Starita (12 luglio al caffè letterario Vivo a Pontedera). Il 13 luglio, alla Equilibri di Pontedera, sarà la volta di Giulia Muscatelli e Beatrice Salvioni al Centrum Sete Sois Sete Luas. Il 14 e 15 luglio il festival "Filo d’Identità" approda a Montopoli: in piazza San Matteo con la scrittrice Anna Maria Gehnyei e lo spettacolo live di Erio, rivelazione di X Factor 2021. Il 15 luglio la chiusura con lo scrittore Matteo Bussola.

"Abbiamo scelto un ventaglio di proposte che ci consentano di riflettere su tematiche profondamente ancorate al nostro tempo, attraverso alcune delle voci più interessanti del panorama letterario e musicale contemporaneo", spiegano Colli e Fiumanò.

"Felici di aver dato il patrocinio – ha detto Elisa Montanelli vicesindaca di San Miniato –una rassegna che si apre sul territorio proprio in un momento in cui i Comuni hanno iniziato a collaborare su questi temi. Muovendoci insieme possiamo diffondere ancora meglio queste belle occasioni di cultura".

g.n.