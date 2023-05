Il fascino della pelle Mostra di successo

Un successo. Giornalisti, designer, istituzioni e scuole tra i numerosi visitatori della mostra che ha saputo raccontare le mille sfumature della conceria italiana. Fulvia Bacchi, general manager Unic, dice: "The Beauty of the Italian Tanning Industry ha offerto strumenti concreti per conoscere le risorse dell’industria conciaria italiana, in termini di responsabilità del ciclo produttivo, sensibilità verso la tematica ambientale e capacità di esprimere un modello che incarna tradizione e tecnologia, creatività e artigianalità". Tra i visitatori della mostra, tanti studenti che hanno approfondito l’aspetto della concia come modello di economia circolare i cui scarti sono recuperati e destinati all’industria cosmetica, farmaceutica e alimentare. Per un comparto, quello della conceria, che resta leader a livello internazionale, rappresentando il 63% della produzione dell’Unione Europea e il 23% di quella globale.

Dalla lavorazione del materiale grezzo sino alla sua trasformazione e all’impiego in prodotti di assoluta eccellenza stilistica, la mostra è un viaggio tra scienza ed emozioni. Un viaggio che è solo all’inizio: tra ottobre e novembre 2023 la mostra proseguirà in Cina, a Pechino e Canton, poi farà tappa a New York e in Giappone.