Il duello sulla Belvedere Spa "Nassar sul piano legale ha perso"

"Nassar non può fare il furbo e spostare l’attenzione su altro. Sul piano legale ha perso". Commenta così il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni la sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione alla Belvedere Spa nella battaglia legale contro il capogruppo di opposizione in consiglio comunale Magdi Nassar. "La risposta di Nassar – continua Macelloni – è come sempre, non precisa e unisce cose che non possono mai essere messe una accanto all’altra. Tutto rientra nel modus operandi di un’opposizione che ha scelto fin da subito di attuare una battaglia legale su ogni atto di questa amministrazione. Un’opposizione che fa esposti su esposti, ricorsi a Corte dei Conti, Anac, Procura Della Repubblica e tribunali. Un’opposizione alla quale il Comune di Peccioli e gli altri elementi del Sistema Peccioli da lui accusati a più ripetizione possono rispondere solo e soltanto sullo stesso piano, quello legale".

Uno scontro che da tempo si è spostato dai banchi del consiglio comunale a quelli dei tribunali. "Nassar – continua – è l’unico consigliere comunale ad aver denunciato me come presidente nel corso del primo consiglio comunale per “usurpazione di potere“ e perché ho “presieduto il consiglio comunale“. Ha denunciato, in un’altra seduta, tutti i consiglieri di maggioranza. Una dimostrazione di come, fin dall’inizio, Nassar abbia impostato la sua opposizione sul piano legale. La nostra risposta, dunque, è stata e sarà sul piano legale. E lì il Consiglio di Stato gli ha dato torto. Per questo, per lui, questa è una sconfitta anche sul piano politico".

La sentenza del Consiglio di Stato sancisce che la Belvedere non è tenuta a mostrare i documenti che il consigliere di minoranza chiedeva alla società. Documenti che riguardavano i bilanci degli scorsi anni e le procedure per alcuni lavori.

"Per quanto riguarda la campagna elettorale e all’allusione che fa sul suo profilo social, ovvero che Belvedere Spa abbia finanziato le mie campagne elettorali – conclude il sindaco Macelloni – mi risulta che Belvedere Spa si sia costituita parte civile e che Nassar sia oggetto di un rinvio a giudizio. Io, personalmente, ho deciso, pur essendo chiamato in causa, di non ricorrere alle vie legali e tentare di mantenere la vicenda sul piano politico. Ma con Nassar questa, sono certo, sarà un’impresa vana".