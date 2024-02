Il duello fra Giglioli e Guazzini. L’esito del voto in Sardegna infiamma il clima elettorale

Il voto in Sardegna, accende la campagna elettorale a San Miniato. Siamo solo all’inizio. E i toni sono altissimi. Complici, anche in questo caso, i social. Giglioli scrive: "In Sardegna il centrosinistra torna a vincere, con una percentuale di vantaggio molto piccola. Ma molto grande è il segnale che ci arriva dall’Isola. La Meloni e i suoi alleati hanno da riflettere, la Todde ha da governare, allargare la maggioranza e ripartire".

Si scatenano i commenti. Apriti cielo. Tra i primi a cogliere la palla al balzo, Manola Guazzini (Cambiamenti): "Mi stupisce il tuo entusiasmo vista la tua scarsa considerazione che in più occasioni anche in consiglio comunale hai avuto nei confronti del movimento 5stelle – scrive, rivolgendosi al sindaco –. Condivido invece quanto ha detto Todde sostenendo quanto siano importanti e indispensabili, soprattutto in politica, competenze, capacità di gestire complessità e dedizione al lavoro. Qualità che non tutti gli amministratori hanno, ma che non se vogliono rendere conto".

Secco Giglioli: "Non so a che ti riferisci. Non sono un conoscitore della regione Sardegna, ma ti posso dire che ci sono i presupposti per un’alleanza programmatica, con una candidatura rilevante, la Todde è senz’altro persona competente – attacca il primo cittadino replicando all’esponente più accanito dell’opposizione, anche quando è stata al governo, ti posso dire che sono d’accordo con alleanze di questo tipo. Il problema è quando questi presupposti non ci sono. Ma sulle alleanze Manola penso ci dirai qualcosa di più tra poco".

Un finale sibillino quello di Giglioli, tutto orientato a "stanare" la rivale sul progetto politico in essere per San Miniato. Ovvero i contorni di quel cartello tutto civico di cui Guazzini ha fatto cenno: "a cui si aderisca a titolo individuale, senza accordi con i partiti, delle convergenze, con la base più larga possibile". Tanto larga, secondo ambienti del centrosinistra, da includere anche gran parte del mondo di centrodestra.

