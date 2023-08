Il Duello e la Sentenza a Ponsacco: Le Tappe della Vicenda

Tutta questa vicenda inizia nel 2015 quando i Comuni di Pontedera e Ponsacco, in cui ricade il terreno concessero i permessi a costruire. Il cantiere iniziò nel 2016 e nel 2018 è stata terminata: alla fine la casa è costata 700mila euro e la famiglia sta pagando le rate del mutuo. L’immobile – ha sempre sottolinrato la famiglia Cerretini – è stato realizzato seguendo quanto era stato autorizzato: è una casa realizzata in bioedilizia, in classe A4, all’interno della proprietà della famiglia dove si trova anche il Podere Orto Primo.

La demolizione è stata stabilita dal Consiglio di Stato – all’esito di una serie di ricorsi e carte bollate –: i giudici hanno ritenuto che nell’area dove è stata realizzata l’abitazione Cerretini non sia possibile realizzare alcuna nuova edificazione e alcun nuovo manufatto, ciò a causa della sua distanza dal bosco, inferiore a 50 metri, e delle norme di prevenzione incendi. Da qui la sentenza: "Il Comune non può fare altro che eseguire quanto ordinato dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza della sentenza di merito, adottando l’ingiunzione di demolizione, che trova la propria ragion d’essere nel definitivo accertamento giudiziale della preesistenza dell’area boschiva vincolata, nel definitivo annullamento del titolo edilizio legittimante e, per conseguenza, nella insuperabile natura abusiva dell’edificio realizzato".

Da quel pronunciamento scattano i giorni di tempo per ottemprare con la demolizione del fabbricato. Superato questo termine, i 120 giorni, la Prefettura – come stabilito dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato – ha proceduto a nominare un commissario ad acta con il compito di proseguire le attività già intraprese dall’amministrazione comunale che ha deliberato i fondi necessari. Entro il 3 settembre potrebbero già arrivare le ruspe. Mentre la mobilitazione per sostenere la battaglia della famiglia cresce di giorno in giorno.

