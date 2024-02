Il duello dentro il Pd. La corsa delle primarie: "Non devono dividere"

"Le primarie all’interno del nostro partito non sono mai state vissute come un momento di opposizione o divisione, ma come un momento di inclusione del pensiero di tutte le persone vicine ai valori del centro sinistra ed interessate a partecipare al percorso di selezione del candidato nonché di arricchimento del programma elettorale". Una precisazione, ma anche un appello quello di Mauro Quagli, reggente della segreteria Pd, in vista del duello fra Simone Giglioli, sindaco uscente, e Vincenzo Mastroianni, che si propone come alternativa alla guida del centrosinistra di San Miniato in vista delle prossime amministrative di giugno. Un invito, anche, a non lacerare il partito; sarebbe un indebiolimento pericoloso in una fase che vede il centrodestra con le potenzialità per espugnare la Rocca. Le fazioni ci sono già. Ed i rispettivi comitati si stanno già muovendo. Alla luce delle risultanze dell’ultima assemblea, Vincenzo Mastroianni, essendo candidato alle Primarie, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario. In conseguenza di questo Mauro Quagli è stato nominato “reggente” del comitato organizzatore, che avrà il compito di coordinare tutti gli aspetti organizzativi relativi alla consultazione. Intanto appunto il reggente butta acqua sul fuoco. "l Partito Democratico di San Miniato ha deciso di aprirsi al dialogo con la cittadinanza per intraprendere un percorso di confronto e valutazione – spiega una nota – che consenta di identificare i principali punti da sviluppare per la prossima campagna elettorale e contestualmente identificare la figura che risulti più idonea a percorrere il percorso delineato".

Come funzioneranno? Il candidato che alle primarie avrà ottenuto il maggior numero di consensi sarà il candidato designato dal Pd per le elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno e avrà il compito di guidare la costruzione di un’alleanza programmatica con le altre forze politiche progressiste, di centro sinistra e civiche presenti sul territorio. Le firme necessarie alla presentazione di ulteriori candidature dovranno essere raccolte entro domani.

Alle primarie del 10 marzo potranno votare i cittadini del comune di San Miniato iscritti nelle liste elettorali. Sarà richiesto – come sempre – di dichiararsi elettore del Partito Democratico e offrire un contributo minimo di un euro.

Carlo Baroni