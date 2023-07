Il dramma delle code sulla Fi-Pi-Li: incidenti, lavori e code a Pontedera

Ma, almeno per ora, la Fi-Pi-Li resta un calvario per chi è costretto a percorrerla. Stretta e senza terza corsia: qualsiasi cosa vi accada diventa un dramma. E’ successo anche martedì sera, poco prima della 21, quando si è reso necessaria la rimozione di un carico pesante sul cavalcavia della superstrada all’altezza di San Miniato Basso. Un trasporto speciale – si apprende – ha perso il carico: non ci sono stati incidenti, ma è stato però necessario chiudere un tratto della veloce per consentire tutte le operazioni del caso. Così la viabilità secondaria è stata letteralmente invasa dai mezzi in uscita: una colonna di camion e macchine ha attraversato San Miniato Basso: un lunghissimo serpentone a passo d’uomo, file interminabili e, come al solito, disagi. Anche viale Marconi – la strada che porta alla stazione ferroviaria di San Miniato e che collega la frazione con il proseguimento verso Fucecchio – è stato interrotto al traffico all’altezza dell’attraversamento del cavalcavia. Lo stesso sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ha immediatamente diramato un avviso a tutti, tramite i social, di prestare molta attenzione. Il tratto interesato è stato riaperto dopo le 23,30. Ma questo è solo uno dei casi. Solo nelle ultime due settimane sono successi incidenti anche molto gravi ed episodi, tutto sommato, minori, che si sono comunque tradotti in criticità importanti.

Come ci sono problemi in questi giorni anche per il solo taglio della vegetazione in direzione mare che ieri ha interessato il tratto Montopoli Pontedera: una restringimento che ha creato code lunghissime, specie nelle ore di punta. Del resto,. è cosa ormai ben nota – i Dannati della Fi-Pi-Li (centinaia di utenti della strada che hanno creato gruppi social di mutuo aiuto ) – ne sanno qualcosa: in superstrada si sa quando si entra e, più passa il tempo e più è diventato difficile, sapere quando si esce.

C. B.