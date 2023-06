Il dramma della strada Anziana morì dopo l’incidente L’automobilista patteggia

Un processo rapido, concluso con un patteggiamento davanti al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa Eugenia Mirani. Al centro del procedimento giudiziario c’era l’incidente a seguito del quale perse la vita, l’estate del 2021, Rosanna Del Punta, 67 anni di Pontedera. La donna viveva in via Pascoli da sola.

Aveva origini vicentine e per alcuni anni aveva abitato a Castagneto Carducci, nel Livornese. La signora Del Punta morì all’ospedale di Cisanello dove era giunta – dopo un primo passaggio al pronto soccorso del Lotti – in gravi condizioni dopo essere stata investita, mentre attraversava viale Europa in prossimità della rotatoria dei cimiteri. Troppo gravi le lesioni provocate dall’impatto con l’auto. Alla guida del mezzo c’era il 32enne di Ponsacco S.D., che si fermò, prestò soccorso e dichiarò immediatamente ai vigili urbani intervenuti sul luogo del sinistro, per i rilievi di rito e di legge, di non essersi accorto della donna perché abbagliato dal sole. Le indagini sul sinistro sono state coordinate dal pubblico ministero Giancarlo Dominijanni. Il 32enne, per quell’incidente dagli esiti mortali, è finito appunto davanti al giudice del tribunale di Pisa difeso dalll’avvocato penalista Ivo Gronchi che ha chiesto e ottenuto il patteggiamento della pena accolto, nell’udienza di ieri, dal giudice Mirani: 10 mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa e non menzione) e patente sospesa per 18 mesi.

Le persone offese (i familiari della vittima) – ammesse dal giudice come parte civile nel procedimento – sono state rappresentate dagli avvocati Barbieri e Tommaso Gronchi. In sede civile sarà poi stabilito il risarcimento del danno. L’incidente, appunto, avvenne il 14 luglio del 2021, attorno alle 14,15, in prossimità delle strisce pedonali verso via Roma. La donna, una volta colpita dalla Dacia perse conoscenza e venne soccorsa dai mezzi inviati dal 118 in codice rosso.

Carlo Baroni