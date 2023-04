Il dolce Giulebbe al festival monegasco

Una tradizione tramandata di generazione in generazione: dal 1927 la famiglia Bernardeschi (nella foto il padre Stefano e il figlio Tommaso), con la sua panetteria a Lari, è un punto di riferimento della maestria artigiana. L’attività anno dopo anno ha conquistato le vette dell’alta pasticceria e dei panificati e ora si accinge a sbarcare a Montecarlo, nel principato di Monaco, dove una delle prelibatezze della bottega, il dolce ‘Giulebbe’, sarà protagonista a tavola per gli ospiti del festival internazionale del cinema.

"Il nostro punto di forza è la qualità delle materie prime – spiega Stefano Bernardeschi, che porta avanti l’attività insieme al figlio 29enne Tommaso – un fattore che ci distingue dalla grande produzione. Il nostro forno esporta i suoi prodotti in tutta Italia e siamo riusciti a conquistare anche mercati esteri, arrivando negli States e nei Paesi europei. E sabato 22 sarò giurato per la Coppa Mondiale del Panettone per la sezione centro Italia". Sì perché i classici dolci delle tradizioni, come colombe pasquali e panettoni natalizi, hanno fatto conoscere la maestria dei fornai Bernardeschi in tutto lo Stivale e non solo.

"La passione è la molla che anima il nostro lavoro – prosegue il titolare – ho ereditato la panetteria da mio padre, che a sua volta l’ha ereditata da mio nonno Gino. Siamo riusciti a tagliare traguardi importanti e premi nazionali e internazionali. E ora arriveremo nel Principato di Monaco, con il nostro dolce".

