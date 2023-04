Il distretto rurale può decollare Presentato il piano economico

PONTEDERA

Adesso che si è costituito, con tanto di nuovo logo, ed è stato approvato il Piano Economico Territoriale, il Distretto rurale della Valdera e del Valdarno Inferiore è pronto per chiedere il riconoscimento dalla Regione Toscana, che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. I Comuni di Crespina Lorenzana, Chianni, Palaia, Ponsacco, Montopoli, San Miniato, insieme alle associazioni di categoria come Agricoltori Italiani Etruria, Coldiretti Pisa e Confagricoltura Pisa e insieme a Cna, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ed al Biodistretto Valdera si sono riuniti ieri nell’assemblea presieduta da Marco Gherardini per presentare il Pet, strumento necessario per procedere alla richiesta di riconoscimento da parte della Regione Toscana e successivamente entrare nel sistema toscano dei Distretti per predisporre progetti di filiera in grado di attrarre finanziamenti dal Piano di Sviluppo Rurale. Il Distretto Rurale di fatto è una metodologia di approccio al tema dello sviluppo condiviso del territorio. La ruralità, che ha dato origine al nostro territorio ed alla nostra economia, torna ad essere la chiave dello sviluppo sostenibile. Il lavoro del Distretto Rurale è quello di mettere a confronto tutti gli attori economici, sociali ed istituzionali del territorio per discutere insieme su quali siano le esigenze, i desideri e gli obiettivi, non soltanto economici, del territorio. Quindi individuare e promuovere la realizzazione di progetti condivisi e di area che interessino quanti più soggetti possibile. E ancora trovare i canali di finanziamento che sostengano i progetti oltre che stimolare gli imprenditori ad investire in nuovi progetti. Stimolare quindi il dialogo tra tutti gli operatori (econimici, istituzionali e sociali) per continuare a lavorare in sinergia.

l.b.