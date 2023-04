"Il distretto deve molto a Piero"

Tanti i messaggi di cordoglio per morte di Piero Maccanti. "Una perdita grave per il distretto – dice il presidente di Assoconcia Ezio Castellani –. Ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia della concia toscana, che nell’Associazione, sotto la sua direzione, ha trovato un solido riferimento".

"Dal dialogo con tutti gli attori del distretto, parti sociali, istituzioni e rappresentanti di categoria alla capacità unica di intercettare le prospettive del comparto, Maccanti – conclude Castellani – non ha mai mancato di dare un contributo concreto fuori e dentro le dinamiche associative. I suoi collaboratori lo ricordano come una figura insostituibile, capace di mettere la sua esperienza e il suo intuito al servizio della collettività". "Esprimo il mio cordoglio personale e quello dell’amministrazione comunale – dice il sindaco Gabriele Toti –: si tratta della perdita di una figura, per diversi decenni, di riferimento per Castelfranco ed il Comprensorio. La a stima che ho sempre provato nei suoi confronti non ha mai vacillato. L’ ho sentito più volte, sia in momenti belli che in circostanze di difficoltà". "A Piero giunga la nostra preghiera nel ricordo dell’impegno da lui profuso con grande passione anche come presidente della nostra Fondazione Stella Maris", dice il presidente Giuliano Maffei.