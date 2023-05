Il diploma da adulti Al Cattaneo si può

Torna all’istituto tecnico Cattaneo di San Miniato la possibilità di poter ottenere il diploma di scuola secondaria superiore attraverso un corso serale. Per l’anno scolastico 2023-2024 l’istituto di via Catena, diretto da Salvatore Picerno, attiverà di nuovo il percorso di istruzione per gli adulti, che consente di conseguire il diploma in Amministrazione Finanza e Marketing.l termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato a mercoledì 31 maggio, resterà comunque possibile, per motivate esigenze, presentare la domanda di iscrizione fino al 16 ottobre. Gli adulti interessati possono richiedere informazioni direttamente.