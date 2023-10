Il dialogo della terza età con i grandi filosofi

Da Socrate, Platone fino ad Aristotele. La filosofia è veramente solo una pratica complicata e da studiosi? In molti sono convinti del contrario e che la terza età sia un ottimo momento per filosofare. Proprio per questo alla Rsa Giampieri di Ponsacco è iniziato un corso di filosofia dedicato agli ospiti della struttura. La protagonista di questa avventura didattica è la professoressa Daniela Bargagna, ospite della struttura, che si è messa in cattedra per guidare gli anziani in un viaggio attraverso la storia della filosofia e i pensieri dei grandi filosofi.

Il direttore della struttura, Piero Iafrate, non nasconde la sua gioia nell’osservare la professoressa Bargagna impegnarsi nella docenza di filosofia e nel vedere i propri ospiti partecipare attivamente come discendenti di una grande tradizione culturale. "Questa iniziativa dimostra che la cultura non ha età e che i residenti della Rsa Giampieri accolgono con entusiasmo la possibilità di arricchirsi culturalmente partecipando a questo ciclo di lezioni – spiega –. La struttura da cui è nata la Giampieri School, nota per la sua attenzione verso l’arte, la cucina e la cultura in generale, si impegna con cura affinché i propri ospiti possano trascorrere le loro giornate con stimoli cognitivi significativi". "Questo corso di filosofia rappresenta – prosegue – un ulteriore passo avanti nella promozione del benessere mentale e della crescita personale dei residenti". Il presidente della fondazione Raffaello Ricciardi, orgoglioso, sottolinea l’entusiasmo e la partecipazione dei cari ospiti a questa attività formativa. "Credo che la Giampieri – dice – possa diventare un punto di riferimento nel paese per il numero di iniziative culturali che vengono promosse nel tempo. Questo impegno verso la cultura rappresenta un motivo di vanto per la struttura e dimostra l’attenzione costante verso il miglioramento della qualità di vita dei suoi ospiti. La Rsa , attraverso questo corso e altre iniziative culturali, dimostra che investire nella mente e nell’anima dei propri ospiti è una scelta che porta benefici". E allora non ci sono limiti di età per addendrarsi nel dialogo filosofico (stimolo-domanda-ricerca) per trovare nuove risposte sfruttando esperienze e testimonianze del proprio vissuto. Che è un patrimonio. Ed è un’ottima base.