"Il declino del mercato". Da Anva Confesercenti doppia proposta per Buti

BUTI

"Quello di Buti, di fatto, è un mercato che non esiste. Non esistono concessioni e ogni volta i posteggi vengono regolamentati sul momento. La posizione decentrata ne ha definitivamente decretato il declino. Chiediamo che l’amministrazione comunale riapra il confronto con la nostra associazione e con gli operatori ambulanti per dare un futuro e una dignità al mercato settimanale che ad oggi non ha alcuna certezza. Sono mesi che attendiamo risposte alle nostre proposte".

E’ quanto sostiene Confesercenti Toscana, con il suo presidente provinciale del sindacato ambulanti Anva Mirco Sbrolli, che lancia un appello alla sindaca Arianna Buti.

Le proposte di Confesercenti sono chiare. "Innanzitutto uno spostamento della sede per rendere davvero il mercato un evento del paese – spiega Sbrolli – La nostra proposta principale rimane quella di piazza Garibaldi, con una riassegnazione dei posteggi attraverso un bando. Proprio per venire incontro all’amministrazione comunale facciamo anche un’ipotesi alternativa, quella della piazza tra via Castel Tonini e via Bernardini. In questo caso ci sarebbe anche la possibilità di ampliare il numero dei posteggi sempre attraverso un bando, magari indicando anche settori merceologici specifici".

"Ci attendiamo in tempi davvero rapidissimi una convocazione da parte dell’amministrazione comunale per dimostrare la volontà di sostenere nostri colleghi il cui lavoro a Buti rischia di scomparire – conclude Mirco Sbrolli – dando loro dignità del lavoro avendo finalmente un posteggio in concessione in piazza Garibaldi o nell’altra piazza".