"Il Cosvig non si smantella. Sarà cambiato"

"Smantellamento? No, ristrutturazione societaria". A profilare il futuro di Cosvig, lanciando una chiara smentita alle ipotesi del Pd, è il sindaco del Comune geotermico di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine. Il sindaco che la scorsa estate decise di mettere in fila i guai societari del consorzio pubblico. Cosa accadrà? Ecco i punti cardine emersi dall’assemblea dei soci che si è tenuta la scorsa settimana: "Sarà redatto un piano di riorganizzazione interno finalizzato alla creazione di due rami di azienda autonomi, uno che ha come oggetto lo svolgimento delle attività legate alla geotermia e l’altro la gestione di Sesta Lab, con la definizione della pianta organica e dei conti economici dei due soggetti - scrive Termine - e in primis, un intervento di razionalizzazione e, dove possibile, ulteriori riduzioni dei costi generali della società. Ci sarà il trasferimento a un soggetto giuridico che fa capo alla Regione Toscana, con modalità di cessione allo stato ancora allo studio del servizio legislativo regionale, del ramo di azienda di Sesta Lab". La società inoltre proseguirà nelle attività legate alla geotermia con la riattivazione del trasferimento da parte della Regione delle risorse che derivano dai contributi geotermici. "Scatterà l’avvio da parte di Cosvig dello svolgimento delle attività di prestazione di servizi, in favore dei soci e di soggetti terzi, di supporto tecnico-amministrativo nonché di coordinamento di progetti di area vasta connessi alla geotermia - conclude Termine - oltre a attività di informazione e comunicazione, attrazione di investimenti e ricerca di finanziamenti".