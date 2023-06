Il Cosvig nella bufera "Generati gravi danni"

di Ilenia Pistolesi

L’ora buia di Cosvig (società partecipata pubblica) puntella gli elementi di una crisi che soffia da anni e che ha portato prima al ricorso degli ammortizzatori sociali per 16 dipendenti, poi alle dimissioni del presidente Emiliano Bravi. Ecco palesarsi su Facebook un video di Giacomo Termine, sindaco del Comune di Monterotondo Marittimo (quindi socio di Cosvig), che mette in fila una serie di numeri del 2018 che potrebbero scatenare un’onda d’urto. Un elemento che emerge dall’analisi di Termine, è il "contributo di quasi 2 milioni per il laboratorio di Larderello che, a distanza di vari anni, praticamente non ha mai fatto attività. Il punto di rottura è stato il 2019 - dice il sindaco nel video sui social - perché è venuta fuori la “mala gestione“ del Cosvig: la precedente gestione ha generato grandi danni, portando alla perdita di quasi un milione di euro dei nostri soldi. Abbiamo visto costi insostenibili per il mantenimento della struttura. Un ente con poco più di 30 dipendenti non può avere tre dirigenti che hanno un costo aziendale di mezzo milione di euro, non può avere una campagna di incarichi per la comunicazione pari a 390mila euro. Non può avere 80mila euro di rimborsi annui per i viaggi. Dati del 2018. Un sistema che non poteva tenersi in piedi. Quindi è stata avviata una revisione ma abbiamo incontrato problematiche giuridiche relative allo scorporo di SestaLab, che non ha carattere istituzionale, trattandosi di attività imprenditoriale. Il tema politico è revisionare la società dando certezze ai lavoratori. La nostra proposta guarda a nominare un amministratore unico e raggiungere gli obiettivi in modo veloce, cercando finanziamenti europei per progettualità che possano dare ricadute sul territorio, con un ridimensionamento della struttura organizzativa del consorzio". Un auspicio condiviso dai sindaci dell’area geotermica, ossia un rilancio della società, che già a fine 2022 avrebbe dovuto scorporarsi da SestaLab.

Il momento è cruciale, in virtù dei dati forniti dal sindaco Termine. E oltre alla rigenerazione di una società che è braccio operativo di Comuni e Regione per lo sviluppo delle zone geotermiche, si fa strada l’interrogativo sulla nuova geografia amministrativa e politica. I primi nodi verranno sciolti il 23 giugno con l’assemblea dei soci, alla quale dovrebbe partecipare l’assessore regionale Monia Monni.