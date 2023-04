Il corso per assistere le persone fragili

All’interno del progetto “Comunità formate“ sviluppato dai Comuni di Peccioli e Lajatico con Belvedere Spa, parte un corso destinato ai care giver, le figure che assistono familiari o persone fragili e non più autonome. Il corso prenderà il via l’8 e il 9 maggio al centro polivalente di Peccioli e sarà un momento informativo di 10 ore per dare informazioni e nozioni a chi assiste un familiare non autonomo, imparando anche a affrontare la malattia e a gestire lo stress che da essa deriva per il nucleo familiare. Per le iscrizioni è necessario contattare il numero 337-1497860. Il corso si terrà dalle 14 alle 19.