Il corso da volontario adesso si fa online

Un corso misto, online e in presenza, per diventare volontari della Croce Rossa di Volterra. Il corso, ‘Progetto Gaia’, che è disponibile a partire da oggi, può essere seguito sulla piattaforma www.gaia.cri.it e basta registrarsi come aspirante volontario dell’associazione di Volterra per partecipare. I corsi possono essere seguiti senza un preciso orario, ma è necessario partecipare alle lezioni entro il prossimo 23 settembre. "Un esperimento che avevamo già provato durante la pandemia - spiega Francesco Viti, a capo della Croce Rossa di Volterra - il corso online, che ogni aspirante volontario che si registra potrà seguire quando vuole, sarà affiancato da lezioni in presenza". Una modalità nuova per provare a fermare la crisi di vocazioni nel volontariato sanitario, che sta assumendo contorni persistenti e radicati. "Molti si iscrivono ai corsi per diventare volontario ma, alla fine, sono veramente in pochi coloro che iniziano una strada insieme a noi - conclude Viti - siamo ancora in una situazione di enorme sofferenza dal punto di vista della mancanza di volontari".

