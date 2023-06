Il contenzioso sull’Imu Tra Comune e Ministero ora si va per le vie legali

di Gabriele Nuti

Il ministero (dell’Economia, in questo caso) deve pagare l’Imu? Sì, secondo il Comune di Castelfranco, no secondo l’Agenzia del Demanio Tosco-Umbra che ha fatto arrivare al Palazzo di piazza Bertoncini un ricorso avverso l’avviso di accertamento numero 4348 del 20 settembre 2022 relativo all’Imu del 2018. In sintesi, il Comune ha effettuato tutta una serie di controlli anti evasione e ha scoperto che tra i mancati incassi relativi all’Imu del 2018 ci sono anche i 22.574 euro che il ministero dell’Economia avrebbe dovuto pagare per immobili di sua proprietà ricadenti sul territorio castelfranchese.

"Secondo noi – afferma il sindaco Gabriele Toti – il ministero è tenuto a pagare l’Imu in quanto si tratta di immobili non usati direttamente dallo stesso dicastero. In caso contrario il pagamento non sarebbe stato previsto. Comunque, il ministero tramite l’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso contro l’avviso di accertamento. Noi difenderemo il nostro operato nelle dovute sedi e alla fine vedremo chi avrà ragione. Se non altro il pronunciamento che ci sarà servirà a fare chiarezza e mettere nero su bianco le decisioni in merito a quella che è una situazione incerta".

Il totale complessivo che il Comune richiede al Ministero dell’Economia dopo gli accertamenti è di 29mila 704 euro di cui 22.574 euro di imposta, 6.772,20 euro di sanzioni, 352,16 di interessi maturati in questi anni e 5,18 euro di spese di spedizione delle raccomandate. Tra Comune e Agenzia del Demanio c’erano stati anche alcuni incontri per definire bonariamente la questione. A febbraio ogni tentativo di trattativa si è interrotto. E sono partite le cate bollate. Che al Comune costeranno 2mila euro d’avvocato.