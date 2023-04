Il consumo idrico intelligente

Nonni e bisnonni ci hanno raccontato che negli anni ’50-’60 in campagna l’acqua in casa non c’era. La attingevano con brocche o damigiane al pozzo, alla fonte o alle sorgenti di montagna e la portavano a casa per cucinare, lavare e bere. Con acqua e aceto lavavano i capelli e facevano il bagno nelle tinozze. L’acqua con cui cuocevano patate e pasta veniva riutilizzata per lavare le stoviglie. Al posto del bagno c’era una latrina esterna alla casa che ogni mese veniva coperta e ricostruita altrove. L’acqua usata per sciacquare frutta e verdura era destinata ai fiori. I panni li lavavano con lisciva (cenere, acqua bollente, alloro), sapone di marsiglia e li sciacquavano ai lavatoi comunali o nei canali e li asciugavano al sole.

Oggi, fortunati e con molti confort, cosa fare per risparmiare l’acqua? Riparare le perdite d’acqua, chiudere i rubinetti quando laviamo i denti o ci insaponiamo, stare meno tempo sotto la doccia e preferirla alla vasca, usare lavatrici a basso consumo e solo a pieno carico, usare sciacquoni a doppio pulsante e innaffiare piante con l’acqua di lavaggio di frutta e verdura.