Il Consiglio d’Europa investe sui giovani di Volterra. L’associazione "Vai Oltre" con il progetto Anti Social Social Park ha ottenuto il finanziamento della European Youth Foundation del Consiglio d’Europa. "Questa fondazione – ha spiegato l’assessore alle Culture Dario Danti – finanzia ogni anno progetti di attivismo giovanile in tutto il mondo, e Anti Social Social Park ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche giuste per risultare tra i progetti finanziati. Un premio ottenuto grazie alla capacità di coinvolgere giovani in una attività di programmazione e sviluppo con workshop, concerti e dibattiti. Il progetto, gestito interamente da under30, rappresenta un unicum di attivismo giovanile nelle aree interne dell’Europa".

Il progetto si è svolto per la prima volta nel 2020 per poi diventare un appuntamento annuale. "L’obiettivo a lungo termine – continua – è quello di creare un festival innovativo co-creato dalla comunità giovanile che sia uno spazio di espressione inclusivo e che rilanci il territorio delle aree interne migliorandone l’attrattività per le nuove generazioni. Quest’anno il festival si terrà la prima settimana di agosto. La città è sulla giusta strada per iniziare a studiare una strategia, che tenga conto delle esigenze e delle aspettative dei giovani e che li coinvolga attivamente nella vita sociale, culturale ed economica del territorio".