Il concertone. Ritorno in centro. Giglioli annuncia il nuovo veglione

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

La città della Rocca ritrova il suo veglione. Grande musica e brindisi in piazza del popolo a San Silvestro. Lo annuncia il sindaco Giglioli. Lo fa con un post. "Ebbene si, torna il Capodanno in Piazza. Il 31 dicembre ci vedremo nuovamente per passare l’ultima notte dell’anno tutti insieme in Piazza del Popolo. Intanto vi dico non prendete impegni, poi vi dirò anche chi ci sarà...", scrive Giglioli. Non vuol aggiungere altro, rispetto al programma. "Cosa ci sarà? Stiamo chiudendo i contratti – dice –. Ma sarà un bella festa, come merita San Miniato ed il territorio". Un evento che come sempre avrà il sostegno importante della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – guidata da presidente Giovanni Urti – e da banca Credit Agricole. Due realtà, la cui alleanza strategica, è motore di crescita culturale e sociale sul territorio. Ma come siamo tornati a celebrare il San Silvestro in centro storico, dopo che lo scorso anno, il trasloco a San Miniato Basso aveva acceso polemiche?

"San Miniato è il luogo naturale di questo evento, è sempre stato così, da quanto la Fondazione Crsm iniziò questa tradizione ormai oltre vent’anni fa – dice Giglioli –. Non ci abbiamo pensato due volte, quando è stato il momento giusto per ripartire. Lo scorso anno è stata una parentesi dovuta ai tempi, si sapeva che saremmo tornati qui, dov’è il posto giusto. Quindi non resta che attendere".

La città , ormai, è anche il cento della movida nel Comprensorio del Cuoio: conta presenze importanti tutte le sere, anche durante la settimana, anche in periodi che non ci sono eventi. Il veglione è una risorsa per tutti: per il centro, per quanto vi accorrono, per le attività commerciali che sapranno offrire accoglienza. La prima volta fu nel 2000, fu una notte grandiosa, organizzata dalla Fondazione Crsm, con Biagio Antonacci e con i fuochi d’artificio dalla Rocca che colorarono il cielo da tutto il Cuoio. Furono quasi 10mila le preseze al concertone per portare il territorio dentro il nuovo millennio. Da allora si sono succeduti grandi nome della musica leggera, i tempi e le varie crisi, poi, hanno imposto scelte più parsimoniose. Ma comunque concerti di alto livello e spettacoli in grado di richiamare centinaia e centinaia di spettatori.