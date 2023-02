Il Comune porta via... le biciclette

Saranno rimosse a partire dai prossimi giorni tutte le biciclette che si trovano fuori dalle rastrelliere o in stato di abbandono sul territorio comunale.Lo rende noto l’amministrazione di Palazzo Stefanelli che già in passatoi, attraverso l’attività della Polizia municipale, ha provveduto a rimuovere le biciclette o le carcasse presenti e non reclamate da nessuno sul territorio.

"L’obiettivo – spiegano dal Comune – è quello di garantire la sicurezza di mezzi e pedoni, oltre a preservare strade e piazze e ridare a queste ultime decoro. Sono molte, infatti, le situazioni, anche segnalate dai cittadini, di bici che risultano fissate a pali della segnaletica, lampioni dell’illuminazione, alberi o cartelloni pubblicitari".

Alcuni di questi mezzi sono in evidente stato di abbandono: tra questi, le bici che non presentino riscontri oggettivi che permettano di risalire al proprietario saranno rimosse e avviate alla rottamazione.