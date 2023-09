"Il Comune ha penalizzato la Mobilieri Ponsacco"

Prosegue la polemica sullo stadio di Ponsacco che ieri ha ospitato la partita di serie D ma a porta chiuse. Una vicenda innescata dalla Mobilieri che avevrebbe chiamato i controlli per verificare l’idoneità dello stadio e portanto la questura a riscontrare che "l’attuale stato dell’impianto di gioco e nello specifico lo stato di mesa in sicurezza della tribuna in costruzione , compatibile con la presenza di spettatori", come ha riportato la società calcistica. E ora intervengono i tre consiglieri di opposizione, Gianluigi Arrighini (M5S), Federico D’Anniballe (Insieme cambiamo Ponsacco) e Pericle Tecce (FdI): "Ci troviamo difronte all’ennesima mancanza amministrativa. Siamo molto dispiaciuti di questa tegola caduta in capo alla Mobilieri che in poco tempo è divenuta una importante realtà calcistica per il nostro paese; non è un bel segnale, questa società ha scelto la piazza di Ponsacco per esercitare i propri titoli sportivi, anche sulla base delle promesse fatte dall’amministrazione, scelta non è stata affatto premiata ed è anzi penalizzata da tutta una serie di errori e mancanze amministrative; occorre ricordare che nel momento in cui si insediò l’amministrazione non fu in grado di mettergli a disposizione l’impianto sportivo per un contenzioso ingaggiato con l’altra società presente nel territorio a la FC Ponsacco".