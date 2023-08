"Il Comune di Pontedera consuma troppo suolo: No ai due nuovi insediamenti"

"Serve davvero fare nuovi insediamenti?". E’ la domanda che si ponte il Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina dopo l’annuncio di Palazzo Stefanelli di aver dato il via a due grandi lottizzazioni. "Leggiamo, delle volontà dell’attuale maggioranza che governa il comune di Pontedera, ma che raccoglie, il silenzio o la condivisione delle opposizioni, di attuare nuovi progetti di insediamenti produttivi con relative opere di urbanizzazione, nell’ordine, il progetto Chiesino e l’area prospiciente l’area cimiteriali di fronte al polo Dino Carlesi – scrive Sinistra Italiana – Da come sono stati presentati i progetti sembrerebbero quasi essere l’ineludibile e necessario, passaggio per una Pontedera del futuro, con ricadute esclusivamente positive per il territorio comunale, fonte di sviluppo e miglioramento della vita cittadina". Ma secondo il gruppo politico ci sono una serie di motivi che spingono a chiedere all’amministrazione comunale di soprassedere da queste intenzioni "considerando che una Pontedera resiliente, che mette in pratica l’arte di adattarsi a i cambiamenti, anche quelli climatici, sociali, economici e strutturali non può continuare sulla strada intrapresa. La pianificazione urbanistica dovrebbe avere , oggi più che mai, come indicatore di uno sviluppo sostenibile la drastica riduzione del consumo di suolo. Giova ricordare l’impegno assunto da tutti i paesi della comunità europea di arrivare a zero consumo di suolo nel 2050. Mettere in campo azioni di mitigazione del rischio idrogeologico è un atto essenziale per la sicurezza della cittadinanza, così come agire su tutte le leve possibili in via amministrativa per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente".

Sinistra Italiana ricorda che l’"aver recuperato, quell’orribile manufatto scheletrico e trasformarlo in un bello e funzionale edificio scolastico è stata un’operazione positiva che ha coniugato il recupero di una struttura in degrado a l’emergenza creatasi dall’inagibilità della scuola in piazza Garibaldi in una nuova opportunità. Il circolo di Sinistra Italiana ritiene che già nel rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del luglio 2021, i dati indicavano come il Comune di Pontedera avesse incrementato del 22% il consumo di suolo in ettari tra il 2019 e il 2020 contribuendo così al dato complessivo negativo della provincia di Pisa che ha consumato + 46 ettari in un anno.