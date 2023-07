Il compleanno degli Euteleti Una storia lunga 200 anni Presentato il libro monografico

Un momento importante di approfondimento sulla vita, la storia, i traguardi, l’importanza di una delle istituzioni culturali più importanti d’Italia che ha sede a San Miniato: L’Accademia degli Euteleti. I "primi" 200 anni di vita sono stati celebrato nei giorni scorsi a Palazzo Grifoni, a San Miniato, sede della Fondazione Cassa di Risparmio, guidata dal presidente Antonio Salini Guicciardini che sostiene in modo importante la vita e le opere dell’istituzione. E’ stato questo il primo appuntamento dei festeggiamenti del compleanno speciale dell’Accademia con la presentazione del volume monografico "Accademia degli Euteleti 1822 – 2022" con il professore Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia dei Georgofili. Tra settembre e ottobre, sono previste una serie di conferenze che verteranno sulle discipline di indagine tipiche dell’Accademia degli Euteleti dalla storia alle lettere, alle scienze, alle arti, realizzate in collaborazione con altre istituzioni tra cui la Diocesi di San Miniato e l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Il presidente e tutto il consiglio dell’Accademia ringraziano il presidente della Fondazione Crsm Guicciardini Salini, il vescovo Giovanni Paccosi, Il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco simone Giglioli, e le autorità militari per la loro presenza.

Un ringraziamento particolare al professor Massimo Vincenzini, per la accurata presentazione del libro. "Era doveroso – dice il presidente Luca Macchi : ricordare e festeggiare i 200 anni dell’Accademia degli Euteleti e un altrettanto doveroso ringraziamento va a tutti gli Euteleti di questi due secoli per il loro impegno che ha permesso all’Accademia di giungere a questo importante traguardo. Agli Euteleti di oggi il compito, non facile, di continuare sull’esempio di chi li ha preceduti. "L’Accademia – ha ribadito Giani - è una straordinaria istituzione culturale di cui sono orgoglioso di far parte. I duecento anni che ha alle spalle non gli impediscono di essere presenza viva e operosa nel presente e sono certo che saprà proiettarsi verso il futuro".

Carlo Baroni