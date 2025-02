Il Comitato plaude al cambio di rotta del Comune: "Adesso però bisogna passare dalle parole ai fatti"

Intanto il Comitato Orentano 56020 che ha sollevato il caso ed iniziato la protesta, incalza: "E’ stata una riunione importante quella di lunedì sera, soprattuto per il numero di orentanesi che hanno partecipato, sia di persona che da remoto – spiega una nota –. Ci ha fatto molto piacere questo cambiamento di rotta del sindaco e questa sua volontà di far rimanere adesso i reperti a Orentano". "Siamo passati in sole due settimane da “noi siamo convinti della nostra scelta concordata con la soprintendenza”, all’esser “ottimista che si possa trovare una soluzione al problema del museo”. Questo è positivo – prosegue il Comitato che intravede una soluzione positiva –. Adesso la soluzione del problema è più vicina. Ci aspettiamo però che alle parole seguano i fatti, e che venga dimostrata la reale volontà di far rimanere quei reperti a Orentano".