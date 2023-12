Il comitato festeggia la vittoria: "Ci credevamo in questo risultato. E’ frutto di un lavoro lungo 10 mesi"

Le prime avvisaglie di quello che sarebbe stato il resto del pomeriggio a Lajatico si hanno intorno alle 16.15. A Peccioli il risultato è già noto, quando cominciano a sentirsi nel paese limitrofo i primi clacson. Un carosello che si snoda lungo l’anello che avvolge la piazza, il cuore di quella identità al centro del dibattito contro la fusione. Mentre nel palazzo comunale si sbrigano le formalità burocratiche e amministrative sulla fine del voto a pochi metri si formano piccoli capannelli di gente, risultato di quella spaccatura profonda tra chi ha creduto nella possibilità di unirsi con Peccioli e chi ha difeso l’autonomia di Lajatico.

"Ci godiamo un risultato a cui abbiamo lavorato da dieci mesi – commenta a caldo Fabio Tedeschi del Comitato Lajatico Non è fusione – e a cui abbiamo dedicato soldi e tempo. È mancata l’informazione da parte delle due amministrazioni e soprattutto le persone hanno capito che la fusione è un fenomeno irreversibile, che avrebbe cambiato la storia del nostro paese per sempre. Se facciamo una sommatoria dei voti dei due Comuni possiamo capire perfettamente quanto la volontà popolare sia differente da quella che era la volontà delle due amministrazioni".

Un voto abbastanza scontato a queste latitudini. "Eravamo abbastanza sicuri del risultato – continuano dal comitato – perché ci siamo basati sul numero degli elettori e sul fatto di aver parlato e condiviso la nostra posizione con tantissime persone in questi mesi. La colpa dell’amministrazione di Lajatico? Essersi resa complice di un’iniziativa arrivata da un’altra amministrazione. In più il sindaco, la giunta e il consiglio non hanno voluto confrontarsi con i cittadini su una tematica così importante. Un atteggiamento di cui adesso dovranno prendersi le responsabilità".

In piazza le fazioni sono ben separate ci sono coloro che hanno sperato nella vittoria del sì per offrire un futuro diverso al piccolo comune dell’Alta Valdera e che oggi additano i contrari di aver messo un duro stop a quel progetto. Dall’altra parte ci sono i vincitori, con bottiglie di spumante e bicchieri in mano, coloro che oggi rappresentano la maggioranza dei votanti a Lajatico, chi non si è fidato delle promesse economiche esposte dai due sindaci, chi ha sempre visto Peccioli solo e soltanto come quel sistema messo in piedi dal sindaco Renzo Macelloni che si basa sulla presenza di un impianto di smaltimento dei rifiuti.

"Cosa succederà adesso? Intanto Lajatico manterrà la sua autonomia. In questo percorso abbiamo sentito la vicinanza anche di alcuni Comuni limitrofi come Terricciola, Capannoli, Montaione, Chianni e in qualche modo anche Volterra. Come comitato abbiamo l’obbligo morale di essere propositivi e di input alla vita politica del paese in cui abitiamo. Sono stati dieci mesi di studio, analisi, approfondimenti, confronti, riunioni, telefonate su telefonate, messaggi su messaggi, ore di sonno perse a leggere leggi, scrivere e produrre contenuti. Adesso possiamo dire: ne è valsa la pena".